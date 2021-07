Palantir-Aktie: Erreicht einen hohen RS-Wert von 93!

Am Mittwoch erreichte Palantir Technologies einen wichtigen technischen Meilenstein: Das Relative Strength Rating sprang mit einer Verbesserung auf 93 in den 90-plus-Perzentil, nach 89 am Vortag. Dies macht die Palantir-Aktie zu einem guten Kandidaten für die Watchlist eines CAN SLIM-Investors.

Bei der Suche nach den besten Aktien zum Kaufen und Beobachten sollten Sie unbedingt auf die relative Preisstärke achten. IBDs einzigartiges Rating ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung