Palantir-Aktie: Endlich Hoffnung

So könnte es weiter gehen. Mit einem Plus von knapp 4 Prozent präsentiert sich die Palantir-Aktie zum Wochenstart. Trotz der allgemeinen anfänglichen Schwäche an den Aktienmärkten erholt sich der Wert zügig. Mit zur Stabilisierung beigetragen haben positive Analystenkommentare in den vergangenen Tagen.

Der drastische Kursabsturz scheint eine Panikreaktion zu sein, ein Ausverkauf oder gar eine Marktbereinigung im Wert. Es bleiben allerdings auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung