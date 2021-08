Palantir Aktie: Diese und weitere hat Cathie Wood’s Ark am Montag gekauft!

Die von Cathie Wood geleitete Ark Invest setzte am Montag ihre Kauforgie bei Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) fort und kaufte 2,57 Millionen Aktien im Wert von schätzungsweise 63 Millionen Dollar, als die Kurse sanken.

Palantir-Aktien schlossen am Montag 1,61% niedriger bei 24,50 $.

