Palantir-Aktie: Chaotische Zeiten!

Die Aktien von Palantir sind weiter auf Talfahrt. Zuletzt wurden die Aktien des Big-Data-Unternehmens bei 10,56 Dollar gehandelt, nicht weit von ihrem Jahrestief am 24. Februar bei 9,74 Dollar. Allein in dieser Woche sind die Aktien um fast 12 Prozent gefallen. Seit ihrem Höchststand bei 30 Dollar im September befinden sich die Aktien in einem Abwärtskanal. Im bisherigen Jahresverlauf hat… Hier weiterlesen