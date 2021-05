Palantir Aktie: Cathie Wood lädt $57M in Palantir auf!

Das von Cathie Wood geführte Ark Investment Management kaufte am Dienstag 2,8 Millionen Aktien im Wert von etwa $56,7 Millionen von Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR), nachdem das Datenanalyseunternehmen am Dienstag starke Gewinne gemeldet hatte.

Die Aktien von Palantir, die vor der Markteröffnung ihre Gewinne meldeten, fielen im vorbörslichen Handel am Dienstag auf ca. $16,50, bevor sie einen Umschwung erlebten, der die Aktie



