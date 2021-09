Palantir-Aktie: Cathie Wood greift reichlich zu!

Der in Denver ansässige Softwareanbieter will seinen kommerziellen Kundenstamm durch die Expansion in die Bereiche Gesundheitswesen, Energie und Fertigung vergrößern. Der Hauptwachstumstreiber sind Regierungsbehörden, welche die Palantir-Software für die Sammlung von Informationen, die Terrorismusbekämpfung und militärische Zwecke einsetzen.

Cathie Wood greift zu!

Am 12. August, nach den Q2-Ergebnissen von Palantir, kaufte der ARK Invest von Fondsmanagerin Cathie Wood laut Barron's 5,6 Millionen Aktien



