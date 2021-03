Palantir-Aktie: Blick in die Glaskugel des Big-Data-Magiers!

Während der Kurs des Big-Data Spezialisten in der vergangenen Woche ordentlich Prügel einstecken musste, ging es am Freitag noch einmal etwas bergauf. Seit dem IPO zeigt der Chart des Papiers per dato immerhin eine gute Verdopplung. Analysten sehen beim Kurs des Papiers im Schnitt noch gut 5% Potential. Ende Januar diesen Jahres hatte der Wert schon einmal angedeutet in welche Kursdimensionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!