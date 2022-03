Palantir-Aktie: Aufwärtspotenzial!

Palantir Technologies, Inc (NYSE:PLTR) notierte am Mittwochnachmittag leicht schwächer, nachdem ein Volumenanstieg am Morgen die Aktie vorübergehend über das Tageshoch vom Dienstag gebracht hatte.

Am Dienstag brach Palantir aus einem Bullenflaggenmuster auf dem Tages-Chart aus, und eine Fortsetzung nach oben innerhalb des neuen Aufwärtstrends ist das wahrscheinlichste Szenario.

Das Bullenflaggenmuster entsteht durch einen starken Anstieg nach oben, der den Pol bildet, auf den



