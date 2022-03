Palantir-Aktie: Attraktive Aussichten!

Die Aktien von Palantir Technologies haben in dieser Woche wieder etwas an Boden gewonnen, nachdem Morgan Stanley die Aktie des Softwareunternehmens von „Underweight“ auf „Equalweight“ hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel von 24 Dollar auf 16 Dollar gesenkt hatte. Ansonsten sah es für die Aktie in den letzten Monaten nicht sehr gut aus. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie über 35 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



