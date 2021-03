Palantir Aktie: Arbeitet gemeinsam mit AWS an einer ERP-Suite!

Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR) gab am Freitag bekannt, dass sein neues Enterprise Resource Planning (ERP)-System mit der Cloud-Service-Plattform Amazon Web Services (AWS) von Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) für alle AWS-Kunden verfügbar sein wird.

Die ERP-Suite von Palantir ist für den Betrieb auf AWS optimiert, um Kunden bei der Datenintegration und -analyse zu unterstützen. Die Suite "wurde bereits von einer Reihe von Unternehmen,



