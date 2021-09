Palantir-Aktie: Anstieg bei anhaltenden Trend – Was der Chart sagt!

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) stieg am Donnerstag um mehr als 5 %, gestützt von der allgemeinen Marktstärke und dem anhaltenden Interesse der r/WallStreetBets-Community von Einzelhändlern. Die Aktie befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend, seit sie am 19. Juli ein Tief knapp über der 20-Dollar-Marke erreicht hat.

