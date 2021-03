Palantir-Aktie: Angriff auf die ganz Großen!

In der vergangenen Woche hat die Palantir Aktie für Unruhe gesorgt. Verluste, Aktienverkäufe aus dem Management und Marktunsicherheit setzen Fragezeichen. Zuletzt rutschte der Kurs in New York bis auf 20 Dollar ab. Hat Palantir dem irgendwas entgegenzusetzen?

Das kann nicht jeder!

Das Unternehmen aus Denver will nun am ganz großen Rad drehen. Mit der ERP-Suite hat Palantir jetzt den Eintritt in das Marktfeld



