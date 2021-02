Palantir-Aktie: Der Absturz ist bitter!

Die Palantir-Aktie verliert am Dienstag deutlich an Wert. Bis zum Abend belief sich das Minus im deutschen Handel auf enorme 17 Prozent. Bereits am Vormittag setzten die Verluste mit Bekanntgabe der Quartalszahlen ein. Vom anfänglichen Kurs von 28 Euro ging es zeitweise bis hinunter auf 23,20 Euro. Eine rasche Erholung gelang dem Papier im weiteren Verlauf des Tages nicht mehr.

Der jüngste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung