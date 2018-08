Pakt gegen die Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst geschlossen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -"Wir müssen alles Erdenkliche tun, um der zunehmenden Gewalt gegenBeschäftigte des Öffentlichen Dienstes Hessens zu begegnen"begründete Heini Schmitt, hessischer Landesbundsvorsitzender des dbbbeamtenbund und tarifunion am Dienstag in Wiesbaden eine Aktion desdbb Hessen. Auf Betreiben des dbb Hessen schlossen die Sprecher*innender fünf Landtagsfraktionen im Beisein von Staatsminister Beuth mitdem dbb Hessen einen "Pakt zur Bekämpfung von Gewalt gegenBeschäftigte im Öffentlichen Dienst".Darin versichern die Unterzeichner, dass sie im Rahmen ihrerMöglichkeiten alles tun werden, um die Beschäftigten im ÖffentlichenDienst bestmöglich vor gewaltsamen Übergriffen zu schützen.Der dbb Hessen hatte sich im Februar in Frankfurt auf einem vielbeachteten Symposium mit dem Phänomen der Gewalt gegen Beschäftigteder staatlichen und kommunalen Verwaltung beschäftigt. Dabei hattesich gezeigt, dass diese gesellschaftliche Fehlentwicklung dringendzum Handeln zwingt. Heini Schmitt sagte weiter: "Wie sich jederEinzelne der Unterzeichner künftig zu unseren Einzelforderungenpositioniert, wird sich zeigen. Für den dbb Hessen ist es aber vonzentraler Bedeutung, dass die Politik des Landes zusagt, sichbestmöglich dieses Problems insgesamt anzunehmen."Pressekontakt:Thomas MüllerStellvertretender LandesvorsitzenderPressesprecher dbb Hessen01707335511Original-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell