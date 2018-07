Paketzustellung in Deutschland: Neues honorarfreies Bildmaterial für Journalisten von Hermes (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Hamburg (ots) -In der dpa-Bilddatenbank stellt Ihnen Hermes für Ihreredaktionelle Berichterstattung neue Pressefotos zur Verfügung. DieMotive zeigen die emissionsfreie Paketzustellung in den Innenstädtenvon Hannover und Frankfurt mit dem neuen e-Crafter unseresKooperationspartner Volkswagen. Weitere Bilder illustrieren dieZustellung per E-Lastenrad bzw. Cargobike in Berlin (Mitte undPrenzlauer Berg). Zudem gewähren wir Einblicke ins HermesLogistik-Center Berlin-Brandenburg(Ketzin/Havel), eines der größtenPaketzentren von Hermes in Deutschland.Alle Pressefotos von Hermes können für redaktionelle Zweckehonorar- und lizenzfrei genutzt werden.Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken undFotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:http://www.picture-alliance.comhttp://www.presseportal.de/pm/78191http://www.picturemaxx.comViele weitere Fotos, Videos und Infografiken finden Sie in unseremNewsroom: https://newsroom.hermesworld.com/mediathek/Pressekontakt:Hermes Europe GmbHIngo BertramEssener Straße 8922419 HamburgT: T +49 (0)40/5 37 55- 537F: +49 (0)40/5 37 55- 757E: ingo.bertram@hermesworld.comOriginal-Content von: Hermes Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell