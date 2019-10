Paketflut in der Heimat treibt UPS an

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

ATLANTA (dpa-AFX) - Eine Paketflut in der Heimat und eine stärkere Automatisierung haben dem US-Paketdienst United Parcel Service (UPS) im Sommer einen dicken Gewinnsprung beschert.



Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Überschuss von 1,75 Milliarden US-Dollar und damit 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte schnitt UPS dabei etwas besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Aktienkurs des Konzerns legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.

Zu dem Gewinnplus im Sommerquartal trugen gestiegene Erlöse innerhalb der USA ebenso bei wie die Früchte der Investitionen in ein effizienteres Logistiknetzwerk. Konzernweit wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar. Dabei glich ein dickes Plus auf dem Heimatmarkt einen Rückgang im Geschäft mit Fracht und Lieferkettenlogistik mehr als aus. Finanzchef Brian Newman sieht den Konzern auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 7,45 und 7,75 Dollar zu erreichen./stw/fba