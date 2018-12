Mainz (ots) -Zu Weihnachten 2018 wird eine Paketflut in Rheinland-Pfalz undBaden-Württemberg erwartet, die alle Rekorde bricht. Bücher,Elektronik, Kleidung, Spielzeug - immer öfter werden Geschenke imInternet bestellt. "Zur Sache" greift das Thema Paketflut auf undsendet am Donnerstag, 20. Dezember 2018, ab 20:15 Uhr eineExtraausgabe.Deutschlandweit müssen Lieferdienste an Spitzentagen vor dem Festüber 15 Millionen Päckchen bearbeiten: eine gigantische Paketwelleaus dem Internet, die kaum zu stemmen ist. Viele Postsendungen landennicht dort, wohin sie sollen. Zustellkarten und ganze Lieferungenverschwinden. Der Frust der Kunden wächst. Und spätestens kurz vorWeihnachten quellen die Beschwerdeportale über.Zehntausende zusätzliche Auslieferer unterwegs Und das, obwohlschon ab Oktober Zehntausende zusätzliche Paketfahrer und Logistikerbeschäftigt werden. Sie haben meist kurze Zeitverträge oder arbeitenals Subunternehmer. Ihre Stundensätze liegen oft nur knapp über demMindestlohn. Ausliefern müssen sie im Akkord. Und ihre Sprinter mitden Paketen blockieren besonders am Jahresende den Verkehr derInnenstädte von Stuttgart, Mainz oder Karlsruhe. "Zur Sache-Extra"über den Paketstress in der Vorweihnachtszeit und die Frage: Was sinddie Folgen des Lieferwahnsinns? Wer profitiert und wer leidet unterder Paket-Flut aus dem Internet? Die Reporter Sebastian Schley undJörg Armbrüster waren im Südwesten unterwegs.Informationen auf www.zur-sache-rp.de und www.zur-sache-bw.deMediathek: Nach der Ausstrahlung ist die Sendung aufwww.SWRmediathek.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell