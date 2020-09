Paion: Das sind jetzt die nächsten Aufgaben

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie stieg am 3. Juli bei 3,41 Euro auf ein neues Jahreshoch an. Es konnte am 11. August nicht mehr ganz erreicht werden, denn der Anstieg der Bullen endete bereits bei 3,08 Euro. Den durch diese beiden Hochs ausgebildeten Abwärtstrend gilt es weiterhin, zu überwinden.

Das wird allerdings für die Bullen alles andere als einfach werden, denn der Abwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung