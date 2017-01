Paion: Das lässt aufhorchen!

Liebe Leser,

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei Paion, denn das Pharmaunternehmen kämpft noch immer mit der Abkühlung der Aktie, nachdem es im September und Oktober so gut ausgesehen hatte. Nun könnte die Zulassung von Remimazolam unmittelbar bevorstehen. Kann das Pianos Sorgen beseitigen? Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Paion und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Spürbare Abkühlung: Nachdem die Aussicht auf positive Studienergebnissen zum Medikament Remimazolam, einem ultraschnell wirkenden Narkosemittel, im September und Oktober für einen kräftigen Kursanstieg der Paion-Aktie gesorgt hatten, war es in den letzten Wochen stark nach unten gegangen. Komischerweise ging es genau kurz nach der Veröffentlichung der positiven Studiendaten für die Aktie deutlich nach unten. Doch zumindest in den letzten Tagen zeigte sich wieder eine leichte Stärke.

Meilenstein mit Remimazolam? Nun konnten in den USA Patienten für eine zweite Phase-III-Studie rekrutiert werden werden. 79 Hochrisikopatienten wurde dabei entweder „Remimazolam, Midazolam oder Placebo (und mit Midazolam als Ergänzungsmedikation)“ verabreicht. Schwerwiegende Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten und Paion rechnet im ersten Halbjahre 2017 mit den finalen Studienergebnissen. Wäre die Testreihe ein Erfolg, dann sollte einer Zulassung nichts mehr im Wege stehen. Auch auf dem japanischen Markt könnte die Zulassung bald erfolgen.

Für Paion ist Remimazolam der größte Hoffnungsträger und auch Experten trauen dem Mittel Blockbuster-Qualitäten zu. Doch ist es weise, sich so darauf zu konzentrieren? Die Aktionäre würden sich sicher auch auf Neuigkeiten zu anderen Bereichen freuen. Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse