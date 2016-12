Paion: Das lässt aufhorchen!

Lieber Leser,

die Aktie des Aachener Biotechunternehmens Paion hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich abgekühlt. Die Aussicht auf positive Studienergebnissen zum Medikament Remimazolam sorgte im September und Oktober für einen kräftigen Kursanstieg. Nachdem die positiven Studiendaten offiziell bestätigt wurden, ging es für die Aktie innerhalb weniger Tage wieder deutlich nach unten. Hier bestätigte sich wieder einmal die Börsenweisheit „Buy the rumour, sell the fact“. Immerhin kann das Papier in den letzten Tagen wieder leicht zulegen.

Auf einem sehr guten Weg

Dies dürfte mit einem weiteren Meilenstein im Zusammenhang mit Remimazolam zusammenhängen. Wie das im CDAX gelistete Unternehmen mitteilte, konnte eine Patientenrekrutierung für eine zweite Phase-III-Studie in den USA erfolgreich abgeschlossen werden. Einer Gruppe, bestehend aus 79 Hochrisikopatienten, wurde dabei den Angaben zufolge entweder „Remimazolam, Midazolam oder Placebo (und mit Midazolam als Ergänzungsmedikation)“ verabreicht. Während dieses Vorgangs sollen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sein. Im Laufe des ersten Halbjahres 2017 rechnet Paion mit den finalen Studienergebnissen. Sollte auch diese Testreihe von Erfolg gekrönt sein, stünde einer Zulassung prinzipiell nichts mehr im Wege. Bei Remimazolam handelt es sich um ein ultraschnell wirkendes Narkosemittel. Auch auf dem japanischen Markt ist eine Zulassung zum Greifen nahe. Aus Sicht von Paion ist Remimazolam der größte Hoffnungsträger, Experten trauen dem Mittel sogar Blockbuster-Qualitäten zu.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

