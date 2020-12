Paion: Das ist nicht ungefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Das Schwächesignal, das die Paion-Aktie am 27. November durch die Ausbildung eines Shootingstars generiert hatte, wurde in der vergangenen Woche mit einer neuen Abwärtsbewegung bestätigt. Die Marke von 2,75 Euro wurde schnell aufgegeben und nahezu an jedem Tag gab der Kurs weiter nach.

Im Tief fiel die Paion-Aktie am Freitag bis auf 2,53 Euro zurück. Da der Schlusskurs auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



