Paion: Ein erneuter Anstieg ist möglich

Die Aktie der Paion AG bemühte sich in diesem Jahr lange Zeit vergeblich, aus ihrem im Juli 2017 begonnenen langfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Statt der erhofften Trendwende scheiterten die Bullen am 24. Januar, 21. Februar und 21. März ein ums andere Mal am Abwärtstrend. Ein neues Jahrestief bildete der Kurs am 6. Februar bei 2,23 Euro aus. Es wurde im April und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.