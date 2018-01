Paion: Ein äußerst positives Signal!

Liebe Leser,

der Wochenauftakt hat für Paion zur Freude charttechnischer Analysten zu einem kleinen Kursaufschlag geführt. Die Aktie befindet sich derzeit nach deren Meinung in einem Erholungsprozess, bei dem jeder Rücksetzer Zweifel auslösen könnte. Dennoch überwiegt derzeit die Erwartung, dass es zu einem Ausbruch nach oben kommen könne. Dann wären durchaus Kursgewinne von 15 % möglich. Konkret: am Montag ging es leicht aufwärts. Zwar befindet sich die Aktie langfristig gesehen in einem Abwärtsmarsch, konnte zuletzt allerdings deutlich aufsatteln. Die aktuell erreichten 2,60 Euro sind eine massive Widerstandszone, sodass es nicht ungewöhnlich wäre, sofern es zu Rücksetzern kommen würde. Doch die Aktie scheint Stärke zu beweisen. Reicht die Kraft letztlich doch nicht, könnte es wieder auf weniger als 2,50 Euro zurückgehen, meinen die Charttechniker. Allerdings sollten die Notierungen nun durchaus auch in der Lage sein, auf 2,80 Euro und darüber dann sogar auf 3 Euro zuzulaufen, heißt es. Der charttechnische Widerstand würde dann geringer.

Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es derzeit kaum nennenswerte Informationen, die den Wert vorantreiben könnten.

Technische Analysten: Hart umkämpft

Technische Analysten bleiben auch nach diesem Wochenauftakt skeptisch. Die Aktie kämpft in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen um den jeweiligen Trend. Insofern liegt formal ein kleines Verkaufssignal vor. Allerdings ist die Aktie technisch im Prinzip „neutral“ und sie hat die Chance, die mittel- und langfristigen Trendpfeile in den nächsten Handelssitzungen nach oben zu drehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.