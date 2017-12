Paion: Die Zuversicht wächst!

Liebe Leser,

Paion konnte Chartanalysten kurz vor dem Ende des Jahres noch einmal überzeugen. Die Aktie hat am Freitag im Vorweihnachtshandel zwar nur minimal zugelegt, damit jedoch ein gutes Signal gesetzt, das zu einem Aufschwung von mehr als 20 % führen kann. Dies jedenfalls ist derzeit die Meinung von Chartanalysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Im Detail: Die Aktie hat derzeit einen zwar langsamen, aber übergeordneten Abwärtstrend erreicht. Der Wert verliert seit Ende Juni fast Woche für Woche an Wert. Dabei haben sich zwischenzeitlich immer wieder einzelne Unterstützungen gebildet, die bei einem Comeback nach oben allerdings auch erneut eine Hürde darstellen können. Insofern ist die Ausgangssituation für den Wert nicht so einfach, wie es Chartanalysten für eine durchgehend positive Prognose gerne hätten. Nun ist immerhin die Hürde von 2,50 Euro überwunden worden. Nach einem deutlichen Kursgewinn am heutigen Mittwoch scheint nun auch die größere Barriere bei 2,60 Euro aus dem Spiel genommen werden zu können. Gelingt dies, hellt sich das Bild deutlich auf. Es kann dann sogar in Richtung 2,80 Euro bzw. im idealen Fall bis zu 3 Euro nach oben gehen.

Immerhin konnte der Wert das 6-Monats-Tief bei 2,30 Euro vom 6. Dezember hinter sich lassen und es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, auf dieses Niveau zurückzufallen. Nach oben hin sind zunächst allerdings keine nennenswerten Tops erreichbar. Erst bei 3,19 Euro befindet sich das 6-Monats-Hoch vom 4. Juli. Wirtschaftlich wurden zuletzt keine neuen Informationen generiert, die Bankanalysten halten sich ohnehin zurück.

Technische Analysten: Die Zuversicht wächst!

Technische Analysten zeigen sich wieder optimistischer. Zwar zeigen die mittel- und langfristigen Trendsignale nach unten. Doch bereits bei 2,67 Euro wäre der GD200 erreicht. Darüber käme es aus technischer Perspektive zu einem Aufwärtstrendwechsel. Bis dahin herrscht ein Verkaufssignal vor, das jedoch immer kleiner wird!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.