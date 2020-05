Paion: Zunächst am Widerstand gescheitert

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

In der ersten Februarhälfte notierte die Paion-Aktie noch knapp oberhalb ihres 50-Tagedurchschnitts. Bei der anschließenden Abwärtsbewegung wurde der gleitende Durchschnitt unterschritten. Seitdem scheiterten sämtliche Versuche der Bullen, den EMA50 erneut nachhaltig zu überwinden.

Auch in der vergangenen Woche drang der Paion-Kurs zur Wochenmitte wieder an die 50-Tagelinie vor. Sie konnte zwar erreicht aber wieder nicht überwunden werden, denn am Donnerstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



