Paion: Wieder an einer kritischen Stelle!

Der Kurs der Paion-Aktie steht zu Beginn der neuen Handelswoche wieder an einer kritischen Stelle. Am Freitag ging für die Anleger eine insgesamt eher unbefriedigende Woche zu Ende. Der Kurs, der noch am Montag bis auf 2,54 Euro hatte ansteigen können, fiel an den folgenden Handelstagen wieder zurück.

Ins Wochenende verabschiedete sich die Aktie mit einem Schlusskurs von 2,41 Euro.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.