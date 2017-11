Paion: Wie geplant!

Liebe Leser,

keine große Überraschung brachten die 9-Monats-Zahlen bei PAION. Das Unternehmen stellte direkt zu Beginn der entsprechenden Mitteilung klar: „Finanzergebnisse im Rahmen der Planung“. Operativ gesehen stellte PAION fest, man habe sich „in den ersten neun Monaten 2017 darauf [fokussiert], das US-Phase-III-Entwicklungsprogramm für Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung abzuschließen.“ Auch das dürfte wohl kaum jemanden überrascht haben, der sich mit dem Unternehmen etwas näher befasst hat. Denn es gilt: Wie gehabt steht und fällt PAION insgesamt mit der weiteren Entwicklung bei Remimazolam!

PAION: Finanzmittel von 29,6 Mio. Euro

Und da laufen die klinischen Studien eben noch, und eine Garantie, dass es später zu einem erfolgreichen Abschluss der Phase III in den USA für Remimazolam kommen wird, gibt es nicht. Licht und Schatten – sprich Chance und Risiko – liegen hier demnach also weiterhin nah beieinander. Wichtig ist es, die Durststrecke bis zu einer möglichen Entscheidung überbrücken zu können. Dazu teilte PAION mit, dass die Finanzmittel per 30.9.2017 bei 29,6 Mio. Euro gelegen haben. Um das einzuordnen: Für die ersten neun Monate 2017 meldet PAION einen Periodenfehlbetrag von rund 8,5 Mio. Euro.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.