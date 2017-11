Paion: Weiter Unsicherheit!

Liebe Leser,

wie gewonnen, so zerronnen? Am Dienstag war die Paion Aktie noch deutlich nach oben geschossen, als es Neuigkeiten vom Unternehmen gab. Man habe von der für die Zulassung von Medikamenten in den USA zuständigen Behörde FDA die Nachricht erhalten, dass für Remimazolam „auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten keine weiteren Studien mehr notwendig sind.“ Das haben wohl einige so interpretiert, dass die Sache nun mehr oder weniger klar sei und dass die FDA nun für Remimazolam in der alles entscheidenden Phase III den Daumen nach oben heben wird und die Zulassung erfolgen wird. Entsprechend kletterte der Kurs der Paion Aktie.

PAION: Zulassungsantrag in der zweiten Hälfte 2018?

Allerdings kam die Notierung dann relativ schnell auch wieder zurück. Vielleicht haben da wohl einige die entsprechende Pressemitteilung von Paion genauer gelesen. Denn da stand, dass trotzdem von einer schnellen Zulassung des Paion-Hoffnungsträgers Remimazolam durchaus keine Rede sein kann. In der Meldung wurde das konkretisiert: Demnach will ein Partner von Paion erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 den Zulassungsantrag einreichen. Und wer weiß, wie viel Zeit dann noch vergeht. Es klingt natürlich gut, dass die FDA keine weiteren Studien mehr haben möchte. Doch bis zur Entscheidung über die mögliche Zulassung wird es noch dauern – wenn der Antrag dazu erst in der zweiten Hälfte 2018 gestellt werden wird, so wie es Paion kommunizierte.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.