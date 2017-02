Paion: Was ist passiert?

Die Paion-Aktie gerät heute deutlich unter Druck. Zu Handelsbeginn verliert das Papier des im Übergang zur Kommerzialisierung seines Lead-Produkts Remimazolam befindlichen Biotech-Unternehmens 9 Prozent. Bis zum Nachmittag kann der Titel seine Kursverluste fast wieder vollständig egalisieren. Was ist passiert? Paion kündigte heute eine Kapitalmaßnahme an. So beabsichtigt...