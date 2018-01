Paion: Was geht da vor sich?

Liebe Leser,

Paion hat am Donnerstag wieder von sich Reden gemacht. Die Aktie befindet sich im übergeordneten Aufwärtsmarsch, konnte nun aber die Bewegung nicht erneut bestätigen. Dennoch: Der Titel hat die Chance darauf, mehr als 15 % an Wert zu gewinnen, wenn es in den kommenden Tagen nicht zu einer Überraschung kommt. Im Einzelnen: Die Aktie bewegt sich in einem charttechnisch übergeordneten Seitwärtstrend. Dabei hat der Wert zuletzt eine massive Aufholbewegung nach zuvor erlittenen deutlichen Kursrückschlägen verzeichnet. Die Kurse kletterten ausgehend vom Tief bei 2,29 Euro seit Dezember 2017 deutlich in die Höhe und konnten damit den drohenden Abwärtstrend verhindern. Nun warten gerade in Höhe von 2,70 bis 2,80 Euro erneut Widerstände auf die Aktie. 3 Euro stellen zudem als Kursobergrenze eine deutliche Barriere dar, an der die Aktie scheitern könnte. Nichtsdestotrotz: Gelingt es, diese Hürde zu überwinden, schafft der Wert möglicherweise auch noch das 6-Monats-Hoch bei 3,07 Euro vom 7. Juli letzten Jahres. Dann würden sogar 3,30 Euro, das 3-Jahres-Hoch vom 26. Juni 2017, noch einmal in den Fokus rücken. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es für das Unternehmen in den vergangenen Wochen nicht. Darum haben sich auch Bankanalysten nicht zu Wort gemeldet. Insofern liegen aus diesem Bereich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen vor.

Dennoch hat sich die Stimmung am Markt in den zurückliegenden Handelssitzungen gebessert.

Technische Analysten: Jetzt wird es spannend

Technische Analysten mahnen zur Vorsicht. Der Wert konnte die Trendpfeile zwar in diversen zeitlichen Dimensionen nach oben drehen. Jedoch ist die Aktie nach den gestrigen Kursverlusten wieder unter die mittel- und langfristig bedeutenden GD100 und GD200 gerutscht. Insofern müssen die nächsten Handelssitzungen über die weitere Trendrichtung entscheiden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.