Paion: Überzeugend ist das nicht

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie stieg am 3. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 3,41 Euro an. Es hatte allerdings nicht lange Bestand. Auch am 11. August konnten die Bullen nicht weiter als 3,08 Euro vordringen. Der durch diese beiden Hochs definierte Abwärtstrend ist immer noch intakt. Er konnte von den Bullen auch deshalb nicht ernsthaft attackiert werden, weil diese im September nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung