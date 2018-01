Paion: Der Test des gebrochenen Abwärtstrends ist angelaufen!

Liebe Leser,

für die Aktionäre der Paion AG waren die letzten Monate eine harte Geduldsprobe. Der Kurs des Aachener Biotech-Unternehmens ging im Hochsommer in eine langgezogene Abwärtswelle über, die sich im November sogar noch einmal beschleunigte. Erst in den beiden letzten Handelswochen gelang es den Käufern, ein erstes Achtungszeichen zu setzen.

Sie trieben den Paion-Kurs ausgehend vom Dezembertief bei 2,30 Euro in zwei kräftigen Schüben auf knapp unter 2,70 Euro nach oben. Hier traf die Aktie jedoch auf den dominierenden mittelfristigen Abwärtstrend und musste diesem zunächst Tribut zollen. Der weitere Weg nach oben blieb beim ersten Anlauf versperrt und die Kurs fiel wieder etwas zurück.

Im zweiten Anlauf gelang den Käufern an den letzten Handelstagen des alten Jahres jedoch ein entscheidender Schritt nach vorn. Die Aktie konnte erneut bis auf 2,70 Euro ansteigen und dabei den inzwischen einige Cent tiefer liegenden Abwärtstrend durchbrechen.

Das neue Börsenjahr brachte für die Käufer den erwarteten Test des durchbrochenen Abwärtstrends von oben. Er ist angelaufen, aber noch nicht abgeschlossen. Zum Ende der ersten Handelswoche notiert die Aktie aber noch in einem komfortablen Abstand zum gebrochenen Trend. Diesen gilt es in den kommenden Tagen zu verteidigen.

Wie geht es nun weiter?

Gelingt es den Käufern in dieser Woche, tiefere Einbrüche zu verhindern und den Ausbruch über den Abwärtstrend zu bestätigen, ergibt sich in Folge weiteres Aufwärtspotential. Allerdings warten in diesem Fall bereits oberhalb von 2,70 Euro bis zur 3,00-Euro-Marke im regelmäßigen 10-Cent-Abstand weitere Widerstände, die aus Zwischenhochs während des Abwärtstrends resultieren.

Sie gilt es zu überwinden, nach Möglichkeit zügig und mit einer hohen Dynamik. In diesem Fall könnte das Bestreben der Bullen, die Aktie wieder in eine übergeordnete Aufwärtsbewegung einschwenken zu lassen, gelingen. Eine ernsthafte Gefahr droht den Käufern hingegen, wenn der Test des gebrochenen Abwärtstrends von oben in den kommenden Tagen misslingt und die Aktie einen Rückfall unter diesen vollzieht. In diesem Fall drohen über kurz oder lang neue Verlaufstiefs.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.