Paion: Termine, Termine!

Bei gleich drei Konferenzen bzw. Investoren-Tagen war Paion diesen Monat mit dabei. „Vertreter der PAION AG stehen bei diesen Veranstaltungen für Einzelgespräche zur Verfügung“, so hieß es. So stand laut Unternehmensangaben u.a. bei der „DIA Europe, Middle East & Africa“ eine „Remimazolam-Posterpräsentation“ auf der Agenda. Und bei den Deutschen Biotechnologietagen in Berlin gab es eine Unternehmenspräsentation – und niemand Geringeres als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.