Paion: Die Spannung steigt!

Liebe Leser,

bei Paion steigt die Spannung immer weiter. Wie wird die US-Behörde FDA (welche zuständig ist) in Bezug auf Remimazolam entscheiden? Die entscheidende Phase III läuft, und Paion will die Zulassung für Remimazolam als ultrakurz wirkendes Anästhetikum/Sedativum erhalten. Die vorigen Phasen wurden durchlaufen, und nun geht es um die Entscheidung. Denn Phase III hin oder her – die FDA kann auch in dieser Phase noch durchaus ablehnend entscheiden. Dies ist bereits oft genug geschehen, und insofern ist die Zulassung von Remimazolam in den USA noch keineswegs eingetütet!

Die FDA kann immer noch alles kippen!

Paion hat bereits diverse Kooperationen, welche zum Absatz von Remimazolam dann auch in anderen Märkten beitragen könnten. Das ist natürlich schön und gut. Doch gewissermaßen das Nadelöhr, durch das man erst einnmal hindurch muss, ist die erfolgreiche Absolvierung der Phase III in den USA.

Wegen der noch bestehenden Unsicherheit schafft es die Paion-Aktie derzeit auch nicht so recht, das 12-Monats-Hoch vom Oktober 2016 zu durchbrechen. Zu groß ist eben noch die Unsicherheit, als dass es hier zu so starken Käufen kommt, die für einen „Break“ sorgen könnten. Insofern sind derzeit bei Paion die Augen ganz klar auf die FDA und deren anstehende Entscheidung gerichtet.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse