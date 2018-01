Paion: So kann man es machen!

Liebe Leser,

Paion ist eines dieser Unternehmen, die mit dem Stichwort „Hoffnung“ charakterisiert werden können. Es gibt ein Produkt in der Pipeline, das auf gutem Weg zur Zulassung gibt – der Hoffnungsträger Remimazolam. Doch sicher ist die Zulassung trotz der relativ fortgeschrittenen Entwicklung noch nicht, und sicher ist natürlich auch nicht, wie sich das Produkt im Falle einer Zulassung verkaufen würde. Insofern geht es hier um eine Art „alles“ (Zulassung und wirtschaftlicher Erfolg = bullish für die Aktie) oder „nichts“ (in den USA gibt es doch keine Zulassung für Remimazolam).

Paion: Remimazolam ist weiter der Hoffnungsträger

Je länger es dauert, desto mehr schmelzen tendenziell die Cash-Bestände von Paion dahin. Da hat das Unternehmen in den vorigen Monaten etwas gegenhalten können. Beispiel Deal mit Mundipharma: Da hat Paion die Lizenzrechte für die „Entwicklung und Vermarktung von Remimazolam in Japan“ an Mundipharma übertragen. Das hat für Paion den Vorteil, dass Mundipharma die für Marktzulassung und Vertrieb anfallenden Kosten in Japan zu tragen hat. Das belastet die Cash-Bestände von Paion also nicht. Zudem erhält Paion laut eigenen Angaben eine Upfrontzahlung aus diesem Deal von 1 Mio. Euro und mögliche spätere Zahlungen.

