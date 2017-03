Paion: Obacht! Kurswert hat den Boden durchbrochen!

Lieber Leser,

Paion ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken und verzeichnet allein in den beiden zurückliegenden Wochen ein Minus von 5 %. Bezogen auf das Jahr hat die Aktie annähernd 8 % abgegeben. Dabei verzeichnete Paion kürzlich einen Wechsel auf kurzfristige Abwärtstrends, sodass die Aktie in allen zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtete Trendpfeile hat.

Paion: Teils mehr als 10 % Abstand

Der Abstand der Aktie auf die jeweils wichtige Trendlinie beträgt fast 10 %, teils sogar mehr. Die Abwärtstrends sind aus Sicht technischer Investoren damit aktuell deutlich. Immerhin verweisen die Techniker darauf, dass Paion im langfristigen Modus den Abwärtstrend noch am schnellsten überwinden könnte. Immerhin beträgt der Abstand zum GD200 lediglich 5 %.

Charttechniker verweisen demgegenüber darauf, dass die Aktie gerade einen Boden bei 2,40 Euro nach unten durchbrochen hat. Dies verstetigt den aktuellen Abwärtstrend. Dabei entwickeln sich die Kurse entlang einer vom Zwischenhoch 2,80 Euro ausgehenden Abwärtstrendgeraden nach unten. Auch aus fundamentaler Sicht hat die Aktie derzeit wenig Chancen, einen schnellen Kurswechsel Richtung Aufwärtstrends zu realisieren.

Aus dieser Sicht sind die Kurse derzeit eindeutig und wahrscheinlich längerfristig im roten Bereich.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Frank Holbaum.