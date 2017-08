Paion: Kann die Aktie wieder Schwung aufnehmen?

Lieber Leser,

Paion ist in den vergangenen Monaten eines der stärkeren Unternehmen an den deutschen Börsen gewesen. Das Biotechnologie-Unternehmen konnte seit Jahresbeginn knapp 15 % aufsatteln. Dennoch ging es zuletzt wieder etwas bergab, sodass auf Sicht der beiden vergangenen Wochen unter dem Strich ein Minus von gut 5 % zu Buche steht. Ein ursprünglich noch stärkeres Minus von mehr als 10 % konnte nach erfreulichen und von den Anlegern gut aufgenommen Halbjahreszahlen aufgefangen werden. So konnte die Aktie innerhalb von einer Woche gleich um 6 % zulegen.

Dennoch wagt sich bislang kaum ein Bankanalyst an das Unternehmen heran. Das hat zur Folge, dass mit weiterhin stärkeren Schwankungen zu rechnen ist. Derzeit geben vor allem die Chartanalysten die Richtung vor. Der Abstand zum aktuellen 2-Jahres-Hoch bei 3,30 Euro beträgt 15 %. Den Kurs hatte die Aktie am 26. Juni erreicht und damit fast das derzeitige 3-Jahres-Top vom 6. Oktober 2014 nach oben geschoben. Seinerzeit notierte die Aktie bei 3,39 Euro. Damit ist das Kursziel aus Sicht der charttechnischen Analyse bereits benannt.

Technische Analysten: Leichter Aufwärtstrend

Der positiven Erwartung können sich nun auch die technischen Analysten wieder anschließen. Immerhin gelang es zuletzt, die kurzfristigen Trendsignale wieder ins Blickfeld zu holen. Lediglich 4 % Abstand zum jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt gelten als überschaubar. Der Abstand zu den langfristig bedeutenden Trendsignalen ist ohnehin positiv und liegt bei annähernd 10 %.

Damit hat die Aktie den grünen Bereich erreicht.

