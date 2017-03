Paion: Jetzt kann alles ganz schnell gehen

Der Meldung von Paion, dass das Lead-Product Remimazolam im Rahmen einer Studie mit Hochrisikopatienten positiv abgeschnitten hat, fehlte es an Überraschungspotential, da das Specialty-Biotech-Unternehmen bereits im vergangenen September positive Phase-III-Daten für Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung bekannt gegeben hatte. Wie Paion in der Meldung selbst bekräftigt,...