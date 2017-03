Paion: Jetzt ist es passiert!

Liebe Leser,

jetzt ist es passiert – die 12-Monats-Performance der Paion-Aktie ist wieder auf Null gefallen! All die Vorschusslorbeeren in Form von Kursgewinnen im Hinblick auf die mögliche Zulassung des Paion-Hoffnungsträger Remimazolam sind damit wieder vollständig dahin.

Klar, langfristig sieht es immer noch gut aus (die 5-Jahres-Performance der Paion-Aktie liegt im Bereich +270%) – doch so langsam muss Paion „liefern“, wenn nicht nur die sehr langfristigen Aktionäre zufrieden gestellt werden sollen. Und natürlich ist es in erster Linie die Zulassung von Remimazolam, auf die alle bei Paion warten. Hier heißt es nach wie vor „hopp oder top“ – denn sollte Remimazolam überraschend nicht zugelassen werden in den USA, dann sieht es richtig düster aus für Paion. Im Gegenzug könnte eine Zulassung in den USA den Kurs kurzfristig nach oben schießen lassen.

Paion erhält frische Mittel – und verwässert den Anteil von Alt-Aktionären

Welches der beiden Szenarien wahrscheinlicher ist? Derzeit völlig offen! Immerhin nutzt das Paion-Management die Wartezeit nicht tatenlos, sondern hat im Februar immerhin eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Dadurch ist dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von 4,99 Mio. Euro laut Paion zugeflossen. Allerdings ist dadurch auch der Anteil der Alt-Aktionäre verwässert worden. Doch es gilt, hier fokussiert zu bleiben – entscheidend dürfte nach wie vor die mögliche Zulassung von Remimazolam sein!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse