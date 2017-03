Paion: Ist das die ersehnte Knaller-Nachricht?

Liebe Leser,

endlich – Paion hat News zu Remimazolam veröffentlicht! Dieses potenziell ultra-kurz wirkende Benzodiazepin ist der Hoffnungsträger des Unternehmens, und es ist die Frage, ob die Studie III in den USA erfolgreich sein wird. Denn nur dann wird dort dieses Medikament zugelassen und verkauft werden können. Hier heißt es also „hopp oder top“! Und nun gibt es also Neuigkeiten. Paion gab bekannt, dass die Ergebnisse einer Studie mit 79 Hochrisikopatienten positiv ausgefallen sei. Diese Studie sei „Teil des Entwicklungsprogramms“, das Paion mit der US-Zulassungebehörde vereinbart habe.

Paion: Hopp oder topp?

Mit anderen Worten: Es handelt sich wieder einmal „nur“ um einen Zwischenschritt. Die Ergebnisse der Studie lesen sich gut – doch die US-Zulassungsbehörde FDA hat die Zulassung noch keineswegs erteilt. Diese Zulassung ist noch nicht in trockenen Tüchern! Natürlich erhöht sich durch eine solche positive Studie die Wahrscheinlichkeit der Zulassung, weshalb der Kurs der Paion-Aktie auch angezogen hat. Doch „sicher“ ist hier noch nichts, eine Ablehnung durch die FDA ist immer noch möglich. Insofern gilt es hier realistisch die Chancen und Risiken eines Investments gegeneinander abzuwägen. Es bleibt also äußerst spannend bei Paion.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.