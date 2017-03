Paion: Das Geld fließt!

Lieber Leser,

die geplante Kapitalerhöhung hatte ein ordentliches Volumen: Das Eigenkapital von Paion sollte von 55.757.094,00 Euro auf 58.196.117,00 Euro erhöht werden. Genau das ist nun geglückt. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf der Bezugsrechte lag bei 4,99 Millionen Euro, der Bezugspreis je Aktie bei 2,05 Euro. Insgesamt wurden 2.439.023 neue Aktien ausgegeben.

Obwohl Kapitalerhöhungen bei Aktionären in der Regel nicht gern gesehen sind, zeigte sich Paions Aktienkurs unbeeindruckt. Am Tag des Bekanntwerdens der abgeschlossenen Kapitalerhöhung legte das Papier sogar um 4,6% zu.

Warum braucht Paion das Geld?

Paion will mit dem frischen Geld die Marktzulassung des Medikaments Remimazolam in Japan voranbringen. Bei Remimazolam handelt es sich um ein gut steuerbares, schnell wirksames Narkosemittel. Es wurde bereits an über 1.000 Patienten getestet und erwies sich als wirksam und sicher. Aktuell befindet es sich in der dritten Studienphase zu Kurzsedierung und konnte bisher überzeugen.

