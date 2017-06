Paion: Geht jetzt die Kursrakete los?

Lieber Leser,

Paion hat in den letzten beiden Wochen insgesamt 3 % nachgegeben und befindet sich seit geraumer Zeit in einem Seitwärtstrend. Nach der Hauptversammlung Mitte Mai hat sich augenscheinlich kaum jemand für die Aktie investiert. Nun gingen deutliche Kaufaufträge ein, die den Kurs stützen könnten. So sind binnen zweier Stunden am Donnerstag Aufträge über 1.252 Stück, 1.415 Stück und mehrfach einigen hundert Stück eingegangen. Soll damit der Kurs nach oben geschoben werden? Technische Analysten sehen hohes Potenzial.

Paion: Aufwärtstrend wird gestützt

Denn Paion hat in den vergangenen Tagen den formalen Aufwärtstrend jeweils knapp gehalten. Der Vorsprung zum GD200 beträgt 1,3 %, die zum GD100 0,93 % und die zum kürzerfristigen GD50 rund 1,24 %. Formal agierende Investoren wie Fonds richten sich durchaus an solchen Signalen aus, sodass Stützungskäufe wahrscheinlich erscheinen.

In diesem Sinne hat die Aktie trotz des Seitwärtstrends bei einer erfolgreichen Verteidigung der Trendphasen Chancen für Kursgewinne, so die technischen Analysten. Ähnlich wie auch Charttechniker vermuten sie beim aktuellen 6-Monats-Top vom 27. Januar bei 2,80 Euro und bei 2,95 Euro, dem derzeitigen 2-Jahres-Hoch vom 17. Oktober 2016 Widerstände. Darüber sollte der Aufwärtstrend deutlich stärker werden.

Die Aktie ist daher noch knapp im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.