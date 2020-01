Paion: Folgt bald die nächste Anstiegswelle?

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Nachdem sich die Bullen bei der Paion-Aktie wochenlang nicht mit Ruhm bekleckert haben, geht seit Ende Dezember die Post ab. Mit zwei steilen Anstiegstagen überwand die Aktie ihre 50-Tagelinie und drang bis in den Bereich von 2,20 Euro vor. Auf diesem Niveau ist die Aktie in der Vorwoche in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt.

Zwar bemühten sich die Bullen auch weiterhin darum, ...



