Paion: Erbaulich ist das nicht

Die Paion-Aktie verzeichnete auch in der letzten Woche zunächst weitere Verluste. Der seit dem Scheitern an der 50-Tagelinie begonnene steile Abwärtstrend setzte sich fort und ließ den Kurs bis zum Donnerstag auf ein neues Tief bei 1,29 Euro zurückfallen. Von hier aus startete am Freitag eine leichte Erholung.

Sie ließ den Kurs bis an die Marke von 1,50 Euro vordringen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



