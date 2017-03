Paion: Eine neue Trading-Chance, wenn die Unterstützung hält!

Paion kämpft um die Unterstützung bei 2,28 Euro und es wird in jedem Fall eine Trading-Chance geben. In welche Richtung diese Chance gehen wird, muss sich jetzt entscheiden. Seit November hat die Unterstützung bereits mehrfach gute Dienste geleistet und an den Kursgewinnen im Januar kann man erkennen, dass es durchaus eine gute Chance auf Gewinne geben kann. Die 200-Tage-Linie wurde gerade verloren und diese Marke wird – neben der Unterstützung – eine entscheidende Rolle für die Kursentwicklung haben. Die Charttechnik hat aber bei den Biotechwerten nicht die Bedeutung, die man ihr sonst zumisst. Bei den Wirkstoffentwicklern kommt es auf die Produkt-Pipeline an und insbesondere auf positive Meldungen daraus. Paion wird am 16. März die Finanzzahlen vorlegen, aber dabei wird man voraussichtlich keine Überraschungen erleben. Das Unternehmen hat sich gerade knapp 5 Mio. Euro frisches Kapital durch neue Aktien beschafft und wird damit eine ausreichende Liquidität zur Fortführung der Entwicklungsarbeit haben.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.