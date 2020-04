Paion: Eine entscheidende Hürde rückt näher!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Mit einem deutlichen Kursgewinn startete die Paion-Aktie am Montag in die neue Handelswoche. Bis zum Mittag konnten die Käufer ein Plus von 6,21 Prozent als Erfolg für sich verbuchen. Durch diesen Anstieg rückt die 50-Tagelinie bei 1,89 Euro wieder in eine greifbare Nähe.

Der gleitende Durchschnitt könnte deshalb in Kürze erreicht werden und er dürfte zwischen Bullen und Bären wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung