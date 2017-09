Paion: Durststrecke!

Kommentar von Peter Niedermeyer

zwar liegt die 12-Monats-Performance der Paion-Aktie mit aktuell rund +25% durchaus erfreulich im grünen Bereich – doch so richtig Freude hat die Kursbewegung in den vergangenen Monaten nicht gemacht. Schließlich stand der Kurs Ende Juni schon bei rund 3,30 Euro – da ist das aktuelle Niveau bei rund 2,70 Euro doch signifikant tiefer. Die Halbjahreszahlen bei Paion waren natürlich nur bedingt aussagekräftig. Denn bei einem Unternehmen wie Paion kommt es in erster Linie auf die Phantasie an – wird es eine Zulassung für den Hoffnungsträger Remimazolam geben oder nicht? Falls ja, dann könnte der Kurs in ganz neue Kursregionen vorstoßen. Falls nicht, dann ist mit dem Portfolio vielleicht kein Blumentopf zu gewinnen.

Paion: Wird es die Zulassung für Remimazolam geben?

Denn ohne die Zulassung für Remimazolam würde es düster aussehen. Das zeigt der Blick auf die Halbjahreszahlen 2017: Umsätze von 4,1 Mio. Euro, wobei diese im Wesentlichen laut Paion aus Zahlungen im Rahmen einer US-Lizenzvereinbarung für Remimazolam resultieren. Also auch da wieder Remimazolam als entscheidende Größe! Im gleichen Zeitraum gab es Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Höhe von 9,9 Mio. Euro, so Paion. Das ist ganz natürlich bei einem Unternehmen wie Paion. Nur muss es dann auch klappen mit der Zulassung!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.