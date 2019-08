Paion: Diese Hürde müssen die Bullen nehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Nachdem die Paion-Aktie über Monate hinweg in einer stabilen und langgezogenen Abwärtsbewegung gefangen war, startete am 26. Juni ein neuer Aufwärtsimpuls. Er führte den Kurs bis zum 10. Juli in einer ausgesprochen steilen Bewegung auf ein neues Jahreshoch bei 2,68 Euro.

Hier setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie zwangen die Aktie erneut in eine Korrektur, die auch in der vergangenen Woche von



