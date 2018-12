Paion: Die Bullen kontern bislang jeden Rückschlag!

Die Paion-Aktie markierte am 25. Oktober bei 1,91 Euro ein neues Jahrestief und stieg anschließend wieder an. Am Ende einer sehr dynamischen Rallye konnte am 6. November bei 2,43 Euro ein neues Monatshoch ausgebildet werden. Es leitete eine kleinere Zwischenkorrektur ein, die zeitweilig zu einem Rückfall unter die 50-Tagelinie führte.

Die Käufer konnten den Wert in der zweiten Novemberhälfte jedoch wieder über den

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.