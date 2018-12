Paion: Die Bären fahren einen gefährlichen Konter!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie markierte am 25. Oktober bei 1,91 Euro ein neues Jahrestief und stieg anschließend wieder an. Der neue Aufwärtstrend, der sich seitdem entwickelt hat, ließ die Aktie bis zum 3. Dezember auf 2,49 Euro steigen. An den restlichen Tagen der letzten Handelswoche fiel der Kurs jedoch wieder deutlich zurück.

Dabei wurden sowohl der Aufwärtstrend seit dem 25. Oktober als auch die 50-Tagelinie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.